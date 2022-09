Quanti episodi ha Gli anelli del potere? Ecco quanto manca alla fine della serie di Amazon

Quanti episodi ha Gli anelli del potere? Una domanda che sicuramente si saranno posti in tanti, appassionati de Il signore degli anelli o neofiti che hanno incontrato la Terra di Mezzo per la prima volta con la nuova serie tv di Prime Video, e alla quale possiamo rispondere facilmente.

Prime Video ha infatti confermato che la prima stagione de Gli anelli del potere sarà composta da otto episodi, che arriveranno a cadenza settimanale sulla piattaforma: solo la premiere ha goduto di una doppia razione di episodi, dato che la settimana scorsa la piattaforma ha accolto episodio 1 ed episodio 2 in contemporanea, mentre a partire da questa settimana gli episodi saranno rilasciati uno alla volta ogni venerdì, fino al gran finale previsto per il 14 ottobre prossimo.

E attenzione, perché cambierà anche l'orario di uscita: se i primi due episodi sono stati caricati sulla piattaforma dalle 03:00 AM di venerdì 2 settembre, in contemporanea mondiale, a partire dalla puntata 3 di questo venerdì gli episodi appariranno sul servizio dalle 06:00 AM ora italiana.

Più nel dettaglio, invece, da quante stagioni sarà composta Gli anelli del potere? Secondo quanto comunicato da Prime Video, la serie andrà avanti per un totale di cinque stagioni, come parte dell'accordo iniziale con la Tolkien Estate. In questi giorni, la produttrice esecutiva Lindsey Weber ha dichiarato che "la trama della serie è stata programmata per 50 episodi", anche se ha subito specificato che si tratta di una cifra indicativa che potrebbe variare.



