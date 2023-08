Quanti episodi avrà Creature Commandos? Nuovi dettagli sulla prima uscita del DCU

Forse saprete che, sebbene Superman: Legacy di James Gunn rappresenterà l'esordio della nuova saga DCU sul grande schermo, il franchise reboot dei DC Studios esordirà ufficialmente il prossimo anno con la serie tv animata Creature Commandos, in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming MAX.

In queste ore, James Gunn - che oltre ai suoi prossimi progetti da regista assumerà anche doveri dirigenziali dei nuovi DC Studios e da direttore creativo del DCU - è apparso sul social network Threads per discutere nuovi dettagli di Creature Commandos con i propri followers, e come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo l'autore ha rivelato due importanti dettagli sulla serie televisiva animata.

Anzitutto, a quanto pare Creature Commandos sarà composta da un totale di 7 episodi, anche se al momento non è dato sapere se le puntate saranno distribuite tutte insieme contemporaneamente seguendo un lancio da 'binge-watching' oppure se usciranno una alla volta di settimana in settimana, mossa più probabile considerato lo storico di HBO Max (anche Peacemaker, la serie tv spin-off di The Suicide Squad con protagonista John Cena e scritta e diretta dallo stesso Gunn, venne distribuita settimanalmente sulla prima incarnazione della piattaforma di streaming di Warner Media). In secondo luogo, il leader dei DC Studios ha anche confermato che il lavoro di doppiaggio di Creature Commandos è stato completato prima dell'inizio degli scioperi degli sceneggiatori WGA e degli attori SAG.

Ricordiamo che la serie non ha ancora una data d'uscita specifica, ma è attesa per il 2024. Per altri contenuti, scoprite in che periodo sarà ambientata Creature Commandos.