Quanti episodi avrà La casa di carta 5? Ecco cosa sappiamo

La quinta stagione de La casa di carta è una delle produzioni targate Netflix più attese dell'anno. Sappiamo già che la nuova stagione sarà divisa in due parti che usciranno prima a settembre e poi a dicembre, ma in totale quanti episodi ci saranno?

La quinta stagione de La casa di carta, data appunto la divisione in due parti, sarà più lunga di quanto visto finora. Infatti, La Casa di Carta 5 avrà due episodi in più rispetto alle stagioni precedenti. What’s On Netflix ha comunicato che la stagione avrà 10 episodi e non 8 come accaduto in passato.

Si tratta di una decisione molto coraggiosa dato che ultimamente stiamo assistendo a serie che diminuiscono il numero di episodi a causa dei problemi inerenti alla produzione dovuta alla pandemia di Covid-19.

Ad esempio, Chris Chibnall ha recentemente annunciato che la stagione 13 di Doctor Who avrà otto episodi invece dei soliti 11 e serie come Riverdale hanno visto la pubblicazione di meno episodi sia per la stagione 4 che per l'attuale stagione 5 che è ancora in produzione, ma nel frattempo ha pubblicato gli episodi già pronti. Quindi per La casa di carta ottenere altri due episodi aggiuntivi può essere solo un'ottima notizia. Tra l'altro si tratta della stagione conclusiva, quindi possibilmente con questi due episodi in più non dovrebbero esserci domande senza risposta.

Non ci resta che attendere la pubblicazione su Netflix della nuova stagione. Quali sono i nuovi personaggi vedremo in La casa di carta 5?