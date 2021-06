Quali sono gli episodi più belli di Black Mirror? La classifica

Nata dalla mente di Charlie Brooker, Black Mirror ha debuttato su Netflix nel 2012 e ha conquistato il pubblico grazie ad un mix di fantascienza, tecnologia e ansia. Ogni rappresentazione di un nuovo progresso tecnologico viene utilizzata per enfatizzare la trama generale della serie: la tecnologia distruggerà l'umanità.

Nello show ritroviamo sia la tecnologia che conosciamo (smartphone, social media) sia la tecnologia che deve ancora essere inventata, trasportandoci in un futuro sotto certi aspetti davvero spaventoso.



Ecco quali sono i migliori episodi di Black Mirror:

2x01 Torna da me

Con Hayley Atwell e Domhnall Gleeson, Torno Subito combina tutte le cose migliori di Black Mirror e pone la fondamentale domanda: cosa faresti per riportare in vita la persona che ami?

1x03 Ricordi Pericolosi

Anche in questo episodio ritroviamo il tema della morte e ciò che si è capaci di accettare pur di riavere indietro una persona che non c’è più, anche se si tratta solo di un clone tecnologico, un bot impiantato in un corpo fatto di carne sintetica.

Speciale Bianco Natale

Un episodio che non porta con sé allegria natalizia, con protagonisti Jon Hamm e Rafe Spall Speciale Bianco Natale è composto da tre episodi interconnessi e legati tra loro.

3x04 San Junipero

Yorkie (Mackenzie Davis) si innamora di Kelly (Gugu Mbatha-Raw) e spera di trascorrere il resto dell'eternità con lei nel mondo virtuale di San Junipero. In futuro, la coscienza delle persone che stanno morendo potrà essere importata in una macchina che le collocherà in un mondo in cui tutti i loro sogni si avvereranno. Mentre Kelly è inizialmente scettica, alla fine si unisce a Yorkie.

2x02 Orso bianco

Quando Victoria Skillane (Lenora Crichlow) si sveglia e scopre di essere braccata apparentemente senza motivo, scopriamo che tutto fa parte della sua condanna per aver assistito all'omicidio di una bambina registrando il tutto sul cellulare. Il White Bear Justice Park consente ai cittadini di darle la caccia o di assistere alla sua caccia come una forma di spettacolo per ottenere soddisfazione guardando qualcuno che ha commesso un crimine atroce soffrire.

3x01 Caduta libera

Questo episodio rappresenta un probabile futuro dei social media in cui chiunque può votare la popolarità degli altri e il punteggio di un individuo determina che tipo di lavoro può svolgere, in quali edifici può entrare, e dove può vivere. Quando a Lacie (Bryce Dallas Howard) viene proposto di fare la damigella d’onore al matrimonio di Naomi, sua amica di infanzia, accetta di buon grado per migliorare il suo punteggio ma otterrà invece punteggi bassissimi facendoci riflettere sull'importanza che viene data ai Social Media oggi.

1x01 Messaggio al Primo Ministro

Il primo episodio di Black Mirror ha il merito di restare immediatamente impresso nella mente del pubblico. La trama di Messaggio al Primo Ministro potrebbe dissuadere lo spettatore ad andare oltre. Quando la principessa Susannah viene rapita, il suo rapitore chiede solo una cosa per garantire il suo rilascio: che il presidente del Consiglio britannico abbia rapporti sessuali con un maiale, in diretta televisiva. La pubblicità virale del caso costringe il Primo Ministro a dare seguito alle richieste.

Quali di questi episodi di Black Mirror vi è piaciuto di più? Fatecelo sapere nei commenti!

