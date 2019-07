Ecco di quanti episodi sarà composta la quarta stagione di Rick and Morty

La lunga attesa dei fan di Rick and Morty sta per terminare: la folle serie di animazione targata Adult Swim tornerà infatti il prossimo novembre con la sua quarta stagione. Dal Comic-Con di San Diego, intanto, arrivano ulteriori novità sui prossimi episodi.

Durante il loro panel, infatti, Dan Harmon e Justin Roiland hanno svelato di quanti episodi sarà composta la prossima stagione della serie sulle avventure dello scienziato pazzo e del suo povero nipotino.

Nessuno stravolgimento, a quanto pare: la quarta stagione di Rick and Morty consterà di dieci episodi, esattamente come le due precedenti (gli episodi della prima stagione furono undici). "Gli episodi della nuova stagione saranno dieci, stiamo già lavorando sulla prossima infornata. Il piano è sempre stato quello di tirarli fuori il più velocemente possibile" ha raccontato Roiland, seguito a ruota dal suo collega: "Penso di poter dire senza paura che il tempo passato tra la terza e la quarta stagione sia stato ridicolmente lungo. Non so quanto riusciremo ad essere veloci, ma posso assicurare che non passerà mai più tutto questo tempo" ha spiegato Dan Harmon, tranquillizzando i fan. Calma e sangue freddo, dunque: i due anni di attesa trascorsi resteranno un'eccezione e non saranno mai la regola, almeno stando alle parole dei due creatori della serie.

I fan più curiosi ed impazienti, intanto, hanno già potuto dare una prima occhiata a ciò che vedremo in questa quarta stagione, nella quale verrà introdotto anche un nuovo personaggio.