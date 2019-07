Gli episodi de I Simpson in onda questa settimana su Italia 1

La quarta e la prima stagione de I Simpson tornano anche questa settimana con due episodi al giorno all'interno del programma televisivo di Italia 1. Oggi daremo uno sguardo agli episodi che saranno trasmessi da domani, giovedì 4 luglio, a sabato 7.

Domani tutta l'attenzione sarà rivolta verso l'attesa uscita di Stranger Things 3, ma volendo si può fare un altro piccolo tuffo nel passato, meno recente dal punto di vista della cronologia della trama, con la visione della dissacrante serie ideata da Matt Groening.

Vediamo insieme quali sono gli episodi che potremo vedere durante questa settimana:

I Simpson, stagione 4 - episodio 2: Lisa la reginetta di bellezza. Giovedì 4 luglio, 13:44.

La piccola, ma sagace Lisa Simpson si sente molto triste perché è convinta di essere una bambina brutta. Per tirarla su di morale, Homer decide allora di iscriverla a un concorso di bellezza.

I Simpson, stagione 4 - episodio 3: Grattacheca e Fichetto: il film. Giovedì 4 luglio, 14:10.

Gli insegnanti della scuola elementare di Springfield decidono di chiamare Homer e Marge per parlargli della situazione scolastica dei loro figli. Se per Lisa le cose vanno tutte bene, lo stesso non si può dire per il pestifero Bart.

I Simpson, stagione 4 - episodio 4: La paura fa novanta III. Venerdì 5 luglio, 13:45.

Questo è uno degli episodi della serie che, come in ogni stagione, viene dedicato ai racconti horror. Durante la notte di Halloween, la famiglia Simpson organizza una festa in cui i partecipanti dovranno raccontare una storia spaventosa.

I Simpson, stagione 4 - episodio 5: Marge trova lavoro. Venerdì 5 luglio, 14:11.

La famiglia Simpson sta attraversando un periodo delicato dovuto ad alcuni problemi finanziari che non gli permettono di ottenere una cifra consistenti per pagare dei lavori alla loro abitazione. Per questo motivo Marge si mette alla ricerca di un lavoro, finendo per venire assunta alla centrale nucleare dove lavora già Homer.

I Simpson, stagione 1 - episodio 17: La paura fa novanta I. Sabato 6 luglio, 13:45.

Si ritorna alla prima storica stagione de I Simpson e anche questa volta ambientata durante uno degli episodi speciali di Halloween. Lisa e Bart si recano all'interno della casa sull'albero per raccontarsi delle storie di paura e terrore.

I Simpson, stagione 1 - episodio 24: Come eravamo. Sabato 6 luglio, 14:12.

La famiglia Simpson finisce nel caos più totale quando il televisore di casa, tanto amato da Homer, smette di funzionare. A questo punto Marge ne approfitta e cerca di riunire la famiglia per poter parlare un po tra di loro.

Guarderete qualche episodio della famiglia gialla più famosa d'America? Per tutti gli appassionati della serie animata, vi segnaliamo i momenti top e flop della stagione 30 de I Simpson.