Gli episodi de I Soprano diventano video di 25 secondi su TikTok: l'idea di Warner Bros.

A 10 anni dalla morte della star de I Soprano James Gandolfini, e a 25 anni dall’uscita dello show, Warner Bros ha deciso di pubblicare gli episodi della serie su Tik tok.

Qualcuno avrà pensato immediatamente che ci sia qualcosa di strano, poiché gli episodi de I Soprano durano tutti dai 40 minuti in su. Warner Bros ha quindi deciso di riassumerli in “25 secondi” l’uno e pubblicarli sul social Network. Da un lato è sicuramente un’iniziativa lodevole per ricordare quella che è considerabile come “la madre di tutte le serie moderne”, ma dall’altro a numerosi utenti sono sorti dei dubbi sulla validità di questa strategia di marketing, poiché riassumere in 25 secondi una serie complessa, stratificata, narrativamente innovativa ed eclettica come “I soprano” non solo è praticamente impossibile, ma rischia di essere ingiusto nei confronti di uno show che merita di essere visto per intero.

“Non capisco cosa ci si possa guadagnare a guardarlo in questo modo. Speriamo che alcune nuove persone guardino la serie completa, perché è un capolavoro.” Scrive un utente. “La nostra capacità di attenzione è così danneggiata...” scrive un altro sul social X. Sapevate invece che il creatore de I Soprano David Chase sta sviluppando una nuova serie?

E voi cosa ne pensate di questa strategia di marketing? Pensate possa invogliare più persone a vedere la serie oppure no? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.