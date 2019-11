Gli episodi di Gargoyles su Disney+ sono in versione non censurata

Il lancio di Disney+ non significa solo l'arrivo di nuovi prodotti, ma anche la riscoperta di serie storiche presenti nel catalogo, come Gargoyles, subito diventata protagonista di una campagna per il rilancio dello show. Ebbene, i fan saranno contenti di sapere che gli episodi sulla piattaforma di streaming sono in versione non censurata.

Le tre stagioni in versione priva di tagli erano andate in onda negli Anni Novanta e ormai erano disponibili solo nella versione DVD. A causa delle atmosfere cupe e di alcuni degli argomenti trattati, infatti, nelle trasmissioni successive si è deciso di apportare alcune modifiche e di eliminare diversi aspetti ritenuti problematici per il pubblico di riferimento.



Uno degli esempi viene dall'episodio Deadly Force, in cui Broadway (uno dei gargoyle) si trova tra le mani una pistola per la prima volta. Spinto dalla curiosità inizia ad armeggiarci e per sbaglio colpisce Elisa Maza. Nella scena seguente, il personaggio ha del sangue sulle mani, elemento che è stato eliminato dalle versioni digitali distribuite in questi anni o dalle trasmissioni su Toon Disney o Disney XD.



Gargoyles è andata in onda in Italia tra il 1996 e il 1999, per un totale di 78 episodi. Keith David, l'attore che prestava la propria voce al protagonista Golia ha raccontato che la cancellazione della serie "fu uno shock" per il modo improvviso in cui è arrivata. In tutti questi anni, però, i fan sono rimasti molto legati alla serie e lo stesso David tornerebbe volentieri in un remake di Gargoyles.