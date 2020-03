Tutti gli episodi di Siamo Fatti Così sono su Amazon Prime Video

In tempi come questi la smania d'informazione su medicina e dintorni ha inevitabilmente colto un po' tutti, in maniera anche abbastanza comprensibile (nei limiti del ragionevole): perché, allora, non ripartire dalle basi andando alla riscoperta del corpo umano con un rewatch di Siamo Fatti Così?

La serie francese datata 1987 non è mai passata di moda: trasmessa innumerevoli volte su Italia 1 ed edita più volte in edizione home video, Siamo Fatti Così vanta ancora oggi anche in Italia orde di fan (bambini oggi o bambini qualche anno fa) che si avventurano sempre con piacere all'interno del nostro organismo in compagnia di globuli rossi, globuli bianchi e così via.

Ebbene, se siete tra questi avete da qualche ora una possibilità in più di tuffarvi nell'ennesimo rewatch: come annunciato su Facebook dall'editore Dynit, infatti, tutti gli episodi di Siamo Fatti Così sono ora disponibili anche su Amazon Prime Video. La piattaforma streaming di Amazon raggiunge dunque così la concorrente Netflix, che proprio alcuni mesi fa aveva aggiunto al proprio catalogo gli episodi della serie animata.

Una notizia che farà sicuramente contenti molti utenti Amazon e che va a rimpinguare un catalogo in continua espansione, per la gioia di tutti coloro che non aspettavano altro che un nuovo spunto per impiegare piacevolmente qualche ora di queste giornate di quarantena. A proposito: ecco cinque serie horror da non perdere su Amazon Prime Video.