Quanti sono tutti gli episodi dei Simpson? Guida per un pazzo bingewatching

La sitcom animata creata da Matt Groening sulla famiglia più pazza d’America, I Simpson, detiene diversi record tra cui quelli di essere la serie animata in prima serata più longeva e la sitcom più longeva di sempre negli Stati Uniti. Lo show è in onda da più di 30 anni, precisamente dal 1989 e la sua "età dell'oro" sembra non avere fine.

Le 31 stagioni de I Simpson sono disponibili su Diney+ con la trentaduesima in uscita prossimamente. Se avete voglia di fare un bel bingewatching mettetevi comodi perché vi servirà qualche giorno per recuperate tutti i fantastici episodi della serie con protagonisti Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie Simpson insieme a tutti i folkloristici abitanti di Springfield.

Attualmente la stagione 32 sta ancora andando in onda in USA, l’ultimo episodio verrà trasmesso il 23 maggio 2021 e sarà il numero 706. Il rinnovo de I Simpson per la stagione 33 e 34 porterà il totale a 757, un numero davvero incredibile.

Su Disney+ sono attualmente disponibili 31 stagioni composte da 684 episodi, pronti per il vostro bingewatching. Dal 1989, il franchise si è espanso in film, videogiochi e fumetti e nonostante la qualità della serie abbia ogni tanto vacillato nel corso degli anni è ancora una delle serie animate più iconiche di tutti i tempi.



