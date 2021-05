Quanti episodi ha Stranger Things 4? Ecco perché sarà la stagione più lunga

Stranger Things ha debuttato con la sua prima stagione su Netflix nel 2016 diventando un successo quasi istantaneo e da allora sono state prodotte altre tre stagioni una delle quali deve ancora vedere la luce con i fan in trepidante attesa di scoprire quali nuove avventure dovranno affrontare gli amati protagonisti.

La prima stagione, ambientata negli anni '80, si concentrava sulla scomparsa del giovane Will Byers (Noah Schnapp) da Hawkins e la comparsa dell’enigmatica ed estremamente potente bambina di nome Undici (Millie Bobby Brown), entrambi erano collegati con un regno pericoloso noto come il Sottosopra.

Da allora le cose sono molto cambiate fino ad arrivare alla quarta stagione che vedrà ritornare tutto il cast principale: Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin) , Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Max (Sadie Sink), Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Robin (Maya Hawke) e Joyce (Winona Ryder).



La quarta stagione sarà composta da ben 9 episodi di cui ci sono stati rivelati i primi 4 titoli:

"Chapter 1: The Hellfire Club"

“Chapter 2: Tick Tok Mr. Clock”

“Chapter 3: You Snooze You Lose”

“Chapter 4: Wakey Wakey Eggs and Bakey”

Il riferimento nel titolo del primo episodio è legato al club ufficiale di Dungeons and Dragons della Hawkins High School, quindi possiamo immaginare che avrà un ruolo importante.



Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita per la quarta stagione ma il loro piano originale è stato senza dubbio influenzato dal COVID-19. Le riprese sono durate solo un paio di mesi all'inizio del 2020 prima che la produzione della nuova stagione venisse interrotta a causa della pandemia, i lavori sono ricominciati ad ottobre 2020.



Questo ritardo è in realtà una benedizione secondo alcuni membri del cast e della troupe, visto che molti sono stati colpiti dalla qualità delle sceneggiature dei creatori Matt e Ross Duffer che hanno avuto più tempo per lavorarci.



"La pandemia ha decisamente ritardato notevolmente le riprese e quindi il lancio della nostra attuale stagione quattro", ha detto a Collider il produttore esecutivo Shawn Levy.



"Ma ha avuto un impatto molto positivo consentendo ai fratelli Duffer, per la prima volta in assoluto, di scrivere l'intera stagione prima di girarla e di avere il tempo di riscriverla in un modo che raramente hanno avuto prima, quindi la qualità di queste sceneggiature è eccezionale, forse migliore che mai."



I nuovi episodi dovranno dare alcune risposte agli spettatori sul destino di Hopper, ancora vivo e vegeto ma costretto a lavorare nel campo innevato della Kamchatka ma soprattutto svelarci se Undici riuscirà a riavere i suoi poteri.

Recentemente Maya Hawke (Robin) ha dichiarato che la lunga attesa dei nuovi episodi di Stranger Things sarà ripagata mentre David Harbou ha commentato in modo criptico il nuovo teaser di Stranger Things non facendo altro che aumentare l'hype dei fan!