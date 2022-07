Quanti episodi ha Stranger Things 5? Le anticipazioni sull'ultima stagione

Prima dell'arrivo dei trailer e della famosa lettera dei Duffer Brothers, si sapeva davvero pochissimo sulla quarta stagione di Stranger Things. Ancora di più varrà per la quinta, ma per quanto riguarda numero di episodi e durata totale invece, così dilatata nell'ultima stagione, i Duffer hanno dato indicazioni chiare.

Dobbiamo ancora riprenderci dal drammatico e densissimo finale di Stranger Things 4, ma per una volta, alla luce dei terribili rivolgimenti cui abbiamo assistito per i nostri amati personaggi, per Hawkins e di fatto per il mondo tutto, viene naturale proiettarsi già alla stagione conclusiva. Per fortuna, nonostante una finestra di distribuzione non sia stata ancora resa nota ovviamente, ci sono indizi piuttosto chiari su una data di uscita orientativa per Stranger Things 5. E non l’unica informazione più o meno verificabile di cui siamo in possesso.

Per quanto riguarda la trama, ovviamente, non si sa ancora nulla né si saprà per molto tempo. I Duffer Brothers e il cast stanno mantenendo il più completo riserbo. Ma un’anticipazione, invece, potevano divulgarla senza problemi, anche se approssimativa, anche perché la domanda sarebbe sorta spontanea nelle varie interviste: quanto durerà, in termini di episodi e minutaggio complessivo, la quinta stagione sul Sottosopra. Veniva naturale chiederlo perché con l’ultima distribuita su Netflix, i Duffer hanno battuto qualunque record di durata su piccolo schermo.

Quasi quattro ore per i due episodi finali, che vanno a inserirsi nelle 13 totali dell’intera stagione. La prossima, fanno sapere i due fratelli, sarà comunque lunga, ma non altrettanto. Nel corso di un’intervista con Collider, hanno infatti dichiarato: "Puntiamo di nuovo a otto episodi" – solo la seconda e la quarta ne hanno avuti nove. “Ma non vogliamo arrivare a 13 ore come in quest’ultima. Puntiamo a qualcosa come 10 ore o giù di lì. Penso che sarà più lunga della prima stagione perché abbiamo così tanto da concludere, ma non credo sarà lunga quanto la quarta stagione" – tranquillizzano i due.

Con un episodio di meno però, a un rapido calcolo le puntate non dovrebbero essere tanto più brevi delle ultime distribuite. Potrebbero mantenere un’ora ciascuno per i primi sei e avere a disposizione, di nuovo, quattro ore per quelli conclusivi, con i quali dovranno costruire un addio definitivo che sia adeguato, per la serie così come la conosciamo, lasciando il posto agli spinoff che saranno “al 1000% diversi rispetto a quanto visto finora”. Voi cosa ne pensate della durata totale di quest’ultima? Siete fra quelli (pochi) che hanno lamentato un leggero calo negli ultimi due episodi? Ditecelo nei commenti!