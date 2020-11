Quanti episodi ha in tutto Vikings 6? Facciamo chiarezza

Per settimane abbiamo parlato dell'uscita prossima della seconda parte di Vikings 6, che andrà a chiudere la serie, ma ancora una notizia ufficiale sulla data d'uscita non è arrivata. E mentre si affacciano all'orizzonte nuovi prodotti del franchise, come lo spin-off prodotto da Netflix Vikings: Valhalla, l'attesa per Vikings 6B sembra infinita.

Per ingannare l'attesa, sulle nostre pagine abbiamo trattato di diversi approfondimenti utili a esplorare cosa si celi dietro lo show ideato da Michael Hirst, come per esempio la vera storia di Bjorn di Vikings, o tutte le incongruenze storiche presenti in Vikings. Oggi, invece, cercheremo di far chiarezza su un argomento piuttosto delicato e dibattuto, utile a comprendere quale sarà il prossimo futuro della serie: di quanti episodi consta la sesta e ultima stagione dello show?

Non è infatti semplice riuscire a comprendere le scansioni dei vari episodi della serie targata MGM History, quindi facciamo chiarezza sul numero di episodi. Dalla quarta stagione di Vikings, infatti, la serie ha deciso di aumentare il numero di puntate per ciascun ciclo di episodi, passando da 10 a 20, ma dividendo idealmente le stagioni in due parti. La quarta stagione, infatti, ha visto uscire i primi 10 episodi in Canada tra il 18 febbraio e il 21 aprile 2016 (in Italia, tra il 2 marzo e il 23 aprile 2016), e la seconda parte ha avuto un'uscita, con un episodio a settimana, dal 30 novembre 2016 al primo febbraio 2017, con un'uscita nel nostro paese ritardata solo di pochi giorni, tra il 2 dicembre 2016 e il 3 febbraio 2017.

La quinta stagione di Vikings ha avuto lo stesso destino: due parti, dal primo episodio uscito il 29 novembre 2017 (uscito il giorno dopo in Italia), fino all'ultimo del 30 gennaio 2019 (31 in Italia), con ben 10 mesi di pausa tra una parte e l'altra. E per quanto riguarda il sesto ciclo di episodi? Possiamo ora confermarvi che anche la sesta stagione di Vikings avrà alla fine ben 20 episodi, dopo l'uscita della prima parte di 10 episodi avvenuta tra il 4 dicembre e il 5 febbraio 2020, con l'uscita in Italia ritardata solo di un giorno. Mentre ancora non disponiamo di notizie circa l'uscita della seconda parte, anche se ipotizziamo sia comunque imminente, possiamo stare tranquilli che riusciremo ad assistere ancora per un po' alle vicende che andranno a chiudere la storia di Bjorn la Corazza (Alexander Ludwig).

Vi è stato utile questo focus per fare ordina circa la sesta e ultima stagione di Vikings? Non vedete l'ora di assistere agli episodi conclusivi della serie? Fatecelo sapere, con un commento nello spazio dedicato.