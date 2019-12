L'episodio 5 di The Mandalorian riporta gli spettatori in un luogo iconico

Per i fan della prima ora del franchise Star Wars, probabilmente il quinto episodio della serie The Mandalorian, intitolato The Gunslinger e in streaming da venerdì 6 dicembre su Disney+, risulterà uno dei preferiti, anche perché contiene un grosso riferimento alla trilogia originale della saga di Guerre Stellari.

Scritto e diretto da Dave Filoni, il quinto episodio di Star Wars: The Mandalorian porta infatti lo spettatore dove tutto ha avuto inizio. In una battaglia spaziale la nave del Mandaloriano (Pedro Pascal) viene danneggiata dai colpi di un cacciatore di taglie rivale, che spera di acciuffare il "bimbo" ormai universalmente noto come Baby Yoda e i guadagni relativi alla sua cattura. Ma Mando, da pilota scafato qual è, riesce dopo un sofferto combattimento a sconfiggere il rivale.

A questo punto, si reca sul luogo probabilmente più iconico di tutto l'universo Star Wars: Tatooine. Il pianeta è un avamposto in cui il Mandaloriano può far riparare la sua nave e fare rifornimento di carburante.

Mentre aspetta che un meccanico completi il suo lavoro, Mando va a fare due passi, cercando anche un lavoro per guadagnare i soldi necessari a pagare la riparazione. E finisce in un luogo iconico che non si vedeva dai tempi di Una nuova speranza: la cantina di Mos Eisley.

La cosa più divertente è che adesso la cantina è frequentata da tantissimi droidi, tra cui un R5 riparato. Anche i baristi sono droidi, e lo stesso Mando non sembra particolarmente a suo agio in loro compagnia. La domanda che i vecchi fan si faranno a questo punto è: che fine ha fatto il vecchio barista Wuher?

Per chi non teme spoiler, è stata pubblicata la sinossi del finale di The Mandalorian. Baby Yoda intanto è sempre più popolare e la Disney avrebbe perso tre milioni di dollari ritardando la vendita del suo merchandising.