L'episodio 6x01 di Agents of SHIELD rende omaggio a Stan Lee

La figura di Stan Lee resterà sempre impressa in maniera indelebile in tutto ciò che riguardi la Marvel. Nulla sarebbe stato possibile senza la mente geniale di quell'uomo che, ormai più di mezzo secolo fa, diede il via alla rivoluzione che portò la Marvel ad essere il colosso che conosciamo.

Logico, allora, che ogni prodotto di casa Marvel onori in qualche modo colui che ha creato quest'incredibile Universo. A sei mesi dalla scomparsa di Lee arriva, quindi, anche l'omaggio di Agents of SHIELD, che dopo i crediti del primo episodio della sesta stagione ha visto comparire una targa In Memorium dedicata al celebre fumettista.

La morte di Stan Lee è stata, durante gli ultimi mesi, omaggiata da tutto il mondo del cinema e del fumetto e, ovviamente, dall'intero Marvel Cinematic Universe, con tutti i protagonisti di Avengers: Endgame che vollero condividere i propri ricordi sul Sorridente. Proprio in Endgame, inoltre, è comparso quello che i fratelli Russo dichiararono essere l'ultimo cameo di Lee in un film del MCU.

La sesta stagione di Agents of SHIELD, comunque, è appena cominciata, e già gli autori hanno dovuto dare spiegazioni riguardo la collocazione della serie nella timeline del Marvel Cinematic Universe. Agents of SHIELD, infatti, sarà ambientata prima dello schiocco di Thanos, cosa che ha lasciato perplessi un bel po' di fan.