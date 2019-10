L'episodio 6x01 di The Flash svela quando si compirà il destino di Barry

Con l'avvicinarsi del crossover Crisi sulle Terre Infinite tutti i personaggi dell'Arrowverse dovranno fare i conti con il loro destino: per alcuni di loro la storia sembrerebbe già scritta, come ben sanno i lettori delle saghe cartacee e come, dopo quest'episodio 6x01 di The Flash, sa bene anche lo stesso Barry Allen.

L'episodio Into the Void ha infatti cominciato a spianare la strada all'annunciata morte di Barry: nulla di nuovo nel fatto in sé, certo, ma l'aver comunicato all'eroe vestito di rosso la data della sua morte fa sì che tutto si stagli in maniera decisamente più concreta all'orizzonte.

10 dicembre 2019: questa la data di scadenza comunicata a Barry da The Monitor. I fan dell'Arrowverse sapranno bene di che giorni si tratta: il prossimo 10 dicembre andrà infatti in onda l'episodio di Crisi sulle Terre Infinite dedicato a Flash, durante il quale quindi vedremo presumibilmente il nostro eroe sacrificare la propria vita per salvare qualche miliardo di persone. Un destino che dovrebbe toccare anche ad Oliver Queen, che sul finale della scorsa stagione di Arrow ricevette una visita simile proprio da The Monitor: al personaggio di Stephen Amell fu svelato che l'aver voluto salvare Flash e Supergirl significherà per lui morte certa durante la Crisi.

L'esordio stagionale di The Flash è già alle spalle dunque, mentre è disponibile online il promo del secondo episodio. In alcune immagini trapelate in anticipo possiamo già goderci l'anteprima di un attesissimo ritorno.