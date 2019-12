Nell'episodio 7 di The Mandalorian avremo un'anteprima di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Abbiamo visto i concept art del quarto episodio di The Mandalorian, adesso invece il colosso dell'intrattenimento Disney ha condiviso la sinossi ufficiale della settima puntata della serie, regalando una piccola sorpresa a tutti i fan di Guerre Stellari.

Come ricorderete, la penultima puntata dello show con protagonista Pedro Pascal sarà disponibile a partire dal prossimo 18 dicembre, invece che il 20 a causa della concomitanza con il film che chiuderà la trilogia dedicata a Rey, e Kylo Ren. Ecco quindi cosa si può leggere della sinossi ufficiale della serie: "Un vecchio rivale invita il Mandaloriano per siglare una pace. Questa puntata includerà anche un'anteprima di Star Wars: L'Ascesa di Skywalke, in uscita nei teatri di tutto il mondo il 20 dicembre".

Questa notizia non fa altro che dare credito a varie teorie su un eventuale collegamento tra le due opere, anche se ancora non conosciamo i dettagli precisi. Nel frattempo lo show presente nel servizio streaming Disney+ sta riscuotendo un grande successo, non solo a causa dell'ormai immancabile Baby Yoda, ma anche grazie ad un'elevata qualità dei singoli episodi, come avete potuto leggere nella nostra recensione della quarta puntata di The Mandalorian.

Mancano solo due giorni alla prossima avventura del cacciatore di taglie più famoso della galassia, in Italia invece dovremo aspettare il 31 marzo per poter vedere tutti gli episodi della serie.