Dopo l'episodio 7 di The Mandalorian i fan sfogano la loro ansia sul web

Il settimo e penultimo episodio di Star Wars: The Mandalorian è stato pubblicato in streaming su Disney+ un paio di giorni prima del solito, poiché Lucasfilm non voleva che si sovrapponesse col debutto di L'Ascesa di Skywalker nei cinema americani. Il cliffhanger finale ha lasciato molti fan col fiato sospeso.

Come sa chi lo ha già visto (e a chi non l'ha fatto consigliamo di interrompere qui la lettura), l'episodio intitolato The Reckoning si conlcude con Kuill che viene ucciso da un paio di stormtrooper e con Baby Yoda preso in ostaggio da Moff Gideon (Giancarlo Esposito). È una conclusione scioccante e ansiogena, che ha lasciato molti fan preoccupati per le sorti dei personaggi, e ovviamente bramosi di sapere come andrà a finire.

Per sfogare tutta la loro ansia, e probabilmente anche per ingannare l'attesa, molti internauti stanno pubblicando in questi giorni post ironici su twitter descrivendo il loro stato d'animo dopo la visione di The Mandalorian. L'utente @blsomyeon, per esempio, pubblica una GIF con una scena della serie e scrive: "Grande, passerò ufficialmente un Natale all'insegna dell'ansia a causa dell'episodio 7 di The Mandalorian."

@sam_drummond13 invece ha commentato: "La fine del capitolo 7 di The Mandalorian mi ha messo in uno stato d'ansia che durerà una settimana e mezza e non mi permetterà di concentrarmi durante L'Ascesa di Skywalker. Grazie Star Wars."

@ironiclyaex ha invece postato una GIF con Giancarlo Esposito e la didascalia: "La settima parte di The Mandalorian ha portato la mia ansia alle stelle."

@SpiderDarrell ha invece utilizzato la mimica di Donald Glover in Community per far sapere che non vede l'ora di vedere l'ottavo episodio. "Ottimo lavoro, Disney. Ottimo lavoro!"

Non stupisce del resto la preoccupazione per Baby Yoda. Il personaggio è entrato subito nel cuore di tutti ed è già il giocattolo più venduto su Amazon. A quanto pare, però, Bob Iger si rifiuta di chiamarlo Baby Yoda.