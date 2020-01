L'episodio di Arrow che Marc Guggenheim avrebbe voluto scrivere diversamente

Ora che Arrow si è concluso, Marc Guggenheim riflette sul percorso della serie e rivela qual è l'episodio che, con il senno di poi, avrebbe voluto scrivere in maniera diversa.

Otto stagioni e 170 episodi di una serie tv non sono pochi, e sarebbe davvero improbabile non aver desiderato almeno una volta che le cose fossero andate diversamente in un determinato momento. Questo può valere per i fan dello show, per i suoi attori, ma anche per il team creativo dietro le numerose ore di storytelling.

Il produttore e sceneggiatore dell'Arrowverse, Marc Guggenheim, che può annoverare anche l'ultimo crossover Crisi sulle Terre Infinite tra i suoi successi (Guggenheim è stato anche showrunner del progetto), qualche sassolino nella scarpa in merito al suo operato però ce l'ha, anche se relativamente a un particolare episodio di Arrow.

Il tredicesimo episodio della quinta stagione dello show (una delle più apprezzate dal pubblico, soprattutto dopo la delusione che era stata per molti quella precedente), Spectre of the Gun, non sembrerebbe aver soddisfatto lo sceneggiatore, che a EW! ha rivelato di averlo scritto con un approccio del tutto errato.

"Ho scritto la 5x13, a puntata dedicata alle norme sulle armi. Credevo che stessimo osando già solo parlando dell'argomento, ma ripensandoci oggi, specialmente dopo tutte le sparatorie che ci sono state in seguito alla messa in onda dell'episodio, vorrei aver osato di più Avevo un'opportunità, avevo un pubblico, e ho cercato di mostrare entrambi i lati del dibattito, ma avrei dovuto prendere una posizione in maniera più categorica".

E voi, cosa ne pensate? Siete d'accordo con Guggenheim in proposito? Fateci sapere nei commenti. Intanto, qui trovate la nostra recensione del series finale di Arrow.