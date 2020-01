Nell'ultimo episodio di Black Lightning ha debuttato un supereroe DC

Come aveva commentato Christine Adams, il crossover Crisi sulle Terre Infinite ha avuto delle conseguenze importanti in Black Lightning , ora molto più legato agli altri show dell'Arrowverse. Uno dei primi effetti è stato il debutto di un supereroe dei fumetti DC, anche se con una modifica rispetto alla controparte cartacea.

Poiché ci saranno riferimenti all'ultimo episodio andato in onda, attenzione agli spoiler.



In The Book of Markovia: Chapter Two: Lynn's Addiction, puntata trasmessa da The CW il 27 gennaio, infatti, ha fatto la sua comparsa Geo-Force. Mentre il conflitto tra Freeland e Markoviav è ancora in atto, è stata approfondita l'amicizia tra Jennifer Pierce (China Anne McClain) e Brandon (Jahking Guillory), entrambi dotati di poteri da metaumani. In un momento di crisi, Jennifer conduce Brandon da Peter Gambi (James Remar) e gli fa indossare il costume di Black Lightning. A quel punto, il ragazzo decide di assumere l'identità di Geo-Force, il quale è finalmente diventato canonico nell'Arrowverse.



Fin dall'introduzione di Brandon, i fan hanno ipotizzato che potesse essere proprio lui a incarnare Geo-Force nella serie e così è stato. Le origini del personaggio, però, sono diverse rispetto ai fumetti, dove Geo-Force è il nome scelto da Brion Markov, principe di Markovia e fratellastro di Terra, membro dei Giovani Titani. L'uomo ottiene i poteri grazie a Dr. Jace e diventa uno dei fondatori del gruppo degli Outsiders. In seguito farà anche parte della Justice League of America. Cosa ne pensate della sua introduzione in Black Lightning?



Intanto, lo show dirà presto addio a un personaggio, ossia Bill Henderson, come annunciato da Damon Gupton, l'attore che lo interpreta.