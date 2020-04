L'episodio bonus di Tiger King potrebbe essere una reunion

Tiger King è stato il botto che nessuno si aspettava, probabilmente neanche Netflix: la docu-serie sulle vicende di Joseph Allen Maldonado-Passage, meglio noto come Joe Exotic, hanno affascinato gli utenti della piattaforma che ora, ovviamente, ne vogliono ancora.

Netflix, ovviamente, difficilmente se lo farà ripetere due volte: non c'è ancora un annuncio ufficiale, ma si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero la produzione al lavoro per mettere nero su bianco gli accordi per una seconda stagione dello show.

Nell'attesa, però, sembrerebbe quasi certo l'arrivo di un episodio bonus di questa prima stagione: secondo le ultime indiscrezioni un ulteriore episodio di Tiger King potrebbe infatti sbarcare su Netflix in tempi piuttosto brevi, si parla addirittura della prossima settimana.

Sulla natura dell'episodio bonus, inoltre, si è espresso anche il marito di Exotic, Dillon Passage: "Sarà una sorta di live special, una specie di reunion" è il pensiero di Passage. A questo punto non resta che attendere l'evolversi della situazione, ma siamo certi che Netflix non tarderà a farci avere sue notizie al riguardo.

Il successo dello show, inoltre, è arrivato addirittura alle orecchie di Donald Trump che starebbe pensando di concedere la grazie al protagonista di Tiger King Joe Exotic; secondo la nipote, inoltre, Joe Exotic sarebbe molto peggio nella vita reale.