In quale episodio Derek e Meredith adottano Zola? Un momento chiave di Grey's Anatomy

Zola Grey Shepherd, il cui nome originale è Zola Limbani, è la figlia maggiore di Meredith Grey e Derek Shepherd. Ha un fratello minore, Bailey, e una sorella minore, Ellis. Conosciamo di più la sua storia.

Abbiamo tutti conosciuto Zola come una bambina nata con la spina bifida. È arrivata a Seattle dal Malawi con un gruppo di bambini africani che avevano bisogno di un intervento chirurgico. Nella prima puntata in cui comparve, White Wedding, aveva solo sei mesi. Dopo essersi ripresa dall'intervento al cervello, ha subito un secondo intervento chirurgico per riparare un'ernia.

La bambina arrivò al Seattle Grace Mercy West grazie all'Africa Project di Alex Karev. Derek fu il primo a prenderla a cuore perché quando la teneva per esaminarla, lei smetteva di piangere e Alex gli fece notare che forse alla bambina piaceva il suo tocco. Questo spinse Derek a suggerire l'adozione a Meredith e lei accettò.

Hanno iniziato a compilare i documenti di adozione arrivando, però, alla fatidica richiesta di essere sposati. Da questo evento ebbe inizio la richiesta di matrimonio di Derek a Meredith e il conseguente evento civile in tribunale. Meredith e Derek ottennero la custodia temporanea di Zola non molto tempo dopo che Derek scoprì che Meredith aveva manomesso il suo processo per assicurarsi che Adele Webber avesse l'agente attivo. Due settimane dopo, Zola è stata portata via da loro perché Meredith è stata licenziata e ha mentito all'assistente sociale sullo stato del suo matrimonio. Tutto questo si è visto negli episodi Unaccompanied Minor e She's Gone rispettivamente l'ultimo episodio della settima stagione e la seconda dell'ottava stagione.

L'adozione ufficiale, però, si ebbe più avanti. Nell'episodio Love, Loss and Legacy, Zola è stata costretta ad un altro delicato intervento chirurgico compiuto, però, da Alex Karev e Arizona Robbins. Meredith e Derek le sono sempre stati vicini psicologicamente, ma purtroppo non potevano esserlo fisicamente. Poco dopo i due hanno avuto un'udienza per cercare di riprendere la custodia, grazie soprattutto ad Alex che aveva rintracciato il giudice e lo aveva convinto che Meredith e Derek erano i migliori genitori possibili per Zola.

Nonostante ciò, non molto tempo dopo quell'incontro, l'assistente sociale ha comunicato a Meredith che poiché la loro audizione era stata cancellata, probabilmente non avrebbero ottenuto l'affidamento, ma la mattina seguente, a sorpresa, la stessa assistente sociale ha accompagnato Zola da Meredith e Derek dicendo loro che avevano ottenuto la piena custodia della bambina. L'episodio in questione prende il nome di Suddenly ed è il decimo episodio dell'ottava stagione.

