In che episodio c'è Brad Pitt in Friends? Riviviamo il suo divertente cameo

In Friends il divertimento era presente in ogni singolo episodio e abbiamo potuto osservare un’infinità di cameo da parte di numerose guest star più o meno famose all'epoca. Una tra le apparizioni più celebri è sicuramente quella di Brad Pitt nell’ottava stagione.

Vi abbiamo già parlato delle migliori 5 guest star di Friends in un apposito articolo, ma adesso è giunto il momento di porre una lente di ingrandimento sull'ottava stagione quando abbiamo osservato su schermo la comparsa di Brad Pitt.

Prima ancora del rapporto con Angelina Jolie, Brad Pitt è divenuto celebre nel gossip mondiale per essere stato sposato con Jennifer Aniston, nonché Rachel di Friends. In quegli anni era solito far visita alla moglie sul set della sitcom, ma se ne stava in disparte per non attirare l'attenzione del pubblico. Un giorno, però, la produzione decise di fargli prendere parte ad un piccolo cameo in un episodio, ovvero lo special della Festa del Ringraziamento.

La sua apparizione in Friends avvenuta nell'episodio speciale per la Festa del Ringraziamento dal titolo The One with the Rumor, è stata molto apprezzata, ma il suo cameo fu ritenuto controverso per la storia del suo personaggio Will Colbert. Nell'episodio, infatti, si scopre che fu lui a fondare ai tempi del liceo il club Io odio Rachel insieme a Ross e a diffondere la voce che lei fosse ermafrodita.

Questo aspetto portò a numerose polemiche poiché veniva mostrato l'essere ermafrodita come un difetto, un qualcosa di negativo e anormale. Non solo, ma fu visto come qualcosa da bullizzare con tanto di club liceale frequentato da giovani molto immaturi. Si poteva credere che fossero i tempi del liceo, insomma tempi che furono, ma in realtà anche nel "presente" dell'episodio l'ermafrodismo venne visto come qualcosa di negativo da deridere. È chiaro come tutto questo non piacque alla comunità intersessuale, che contattò la NBC al riguardo ricevendo delle scuse pubbliche.

