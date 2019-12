L'episodio finale di Watchmen è stato il più visto di tutta la serie

Dopo nove episodi si è conclusa la serie TV Watchmen, il seguito televisivo di HBO della celebre opera a fumetti ideati da Alan Moore e Dave Gibbons, e la puntata finale, intitolata See How The Fly, ha fatto registrare il record di visualizzazioni dell'interno show.

Già dai precedenti ottimi ascolti di Watchmen si poteva intuire il grande potenziale della serie ideata da Damon Lindelof, che con quest'ultimo episodio ha confermato anche con i numeri l'ottimo riscontro che lo show ha ottenuto dal pubblico.

Un record importante per la serie con protagonista l'attrice Regina King, che ha toccato quota 1,6 milioni di spettatori la scorsa sera. Si tratta di ben centomila spettatori in più rispetto agli ascolti fatti registrare dalla puntata iniziale, ottenuti grazie alle diverse piattaforme che il network utilizza per la trasmissioni dei propri spettacoli. A questi numeri, inoltre, si aggiungono anche quelli delle visualizzazioni raggiunte durante la settimana successiva alla messa in onda della premiere, che hanno toccato quota sette milioni di spettatori per episodio.

Si tratta di risultati molto importanti che forse in futuro potrebbero far riflettere HBO sulla produzione di una seconda stagione delle show. Questi nove episodi, infatti, sono stati pensati per dare vita a una serie antologica, come confermato dalle dichiarazioni di Lindelof su Watchmen. Per tutti coloro che hanno già visto la serie, inoltre, segnaliamo l'importante dettaglio che avrebbe dato una risposta definitiva sul finale di Watchmen.