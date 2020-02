L'episodio flashback di Supernatural potrebbe mostrare la prima caccia di Sam e Dean

Mentre Supernatural si concede una pausa fino a marzo, sono emersi alcuni dettagli sull'episodio interamente flashback. Sembra infatti che ci sarà il ritorno delle versioni giovani di Sam e Dean Winchester, i quali dovrebbero comparire un'ultima volta per mostrare una delle loro prime cacce di esseri sovrannaturali.

TVLine ha infatti rivelato che la produzione della serie targata The CW è impegnata nella ricerca di due attori che prenderebbero così il posto di Colin Ford e Dylan Everett, già visti interpretare i fratelli Winchester in tenera età (l'ultima volta nell'undicesima stagione).



Nello specifico, le fonti riportano che nell'episodio flashback di Supernatural dovrebbero comparire un Sam di circa 9 anni e un Dean di 13 anni. I due dovrebbero essere impegnati in una delle loro prime cacce, se non addirittura la prima. Considerato che l'episodio sarà tra gli ultimi della stagione conclusiva dello show, si ipotizza anche che, oltre a rappresentare un tuffo nel passato, servirà per porre le basi in vista del gran finale, previsto il 18 maggio 2020. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali in merito. In ogni caso, i fan possono nutrire delle buone speranze circa gli ultimi episodi, grazie anche alle parole di Jensen Ackles (Dean), il quale aveva dichiarato in un'intervista: "Si tratta di un finale molto buono. È soddisfacente".



Ricordiamo che il prossimo appuntamento con Supernatural è fissato il 16 marzo 2020 su The CW.