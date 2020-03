Nell'ultimo episodio di Grey's Anatomy è stato rivelato un retroscena del passato di Teddy

L'ultimo episodio di Grey's Anatomy andato in onda, Love of My Life, è stato caratterizzato da un'importante rivelazione circa il passato di Teddy (Kim Raver) e che aiuta a mettere sotto una nuova luce la sua situazione attuale.

Nel presente, la dottoressa è indecisa nello scegliere tra Owen (Kevin McKidd) e Tom (Greg Germann) e parte di questa sua indecisione può essere spiegata con ciò che ha vissuto in passato. Durante l'episodio si scopre infatti che non è la prima volta che Teddy si trova in una rapporto così complicato.



Mentre Teddy si trova a una conferenza a Los Angeles, incontra la sua vecchia coinquilina Claire (Rya Khilstedt). Presto si scopre che le due vivevano insieme a New York con una terza persona: Allison (interpretata dalla guest star Sherri Saum), morta durante il crollo delle Torri Gemelle l'11 settembre 2001. Il colpo di scena? Ebbene, sia Teddy che Claire erano innamorate di Allison. Con un problema: Allison e Claire stavano ufficialmente insieme, ma Allison stava tradendo la compagna con Teddy. Quest'ultime due volevano confessare a Claire la loro relazione alle sue spalle, ma la morte di Allison ha fatto saltare tutti i piani e spinto Teddy ad arruolarsi nell'esercito.



Dopo un confronto con Teddy, Claire rivela di aver sempre saputo del tradimento e spiega che l'ultima chiamata trovata sul telefono di Allison, prima che crollassero le torri, era rivolta proprio a Teddy. Nonostante tutto, Claire ha perdonato la sua vecchia amica e a quel punto Teddy ha fatto un discorso su come fosse possibile amare due persone contemporaneamente, cosa che riflette il suo stato attuale.



Purtroppo per i fan dello show, la produzione di Grey's anatomy non ripartirà dopo la sospensione a causa del Coronavirus e l'episodio del 9 aprile farà da season finale.