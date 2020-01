Il terzo episodio di Legends Of Tomorrow 5 sarà dedicato ai film horror slasher anni '80

Dopo il viaggio nel tempo che aveva portato i nostri eroi nel 1947, nel secondo episodio di Legends Of Tomorrow, è ora di cambiare ambientazione: in Slay Anything le Leggende si ritroveranno immersi nelle atmosfere horror tipiche dei film slasher anni '80.

In effetti ormai siamo abituati alle stravaganze cronologiche che accompagnano la serie da ben prima dell'arrivo di Crisi Sulle Terre Infinite, crossover che ha ulteriormente complicato le linee temporali.

Il compito delle Leggende resta sempre quello di andare in cerca di anomalie nel corso del tempo e nel prossimo episodio di Legends Of Tomorrow ci troveremo immersi in un'ambientazione tipicamente horror anni '80. Il titolo dell'episodio, Slay Anything, imita con intento parodico quello della commedia romantica intitolata Say Anything (Non per soldi... ma per amore in Italia), aggiungendo la parola Slay (uccidere).

Nella puntata troviamo infatti i protagonisti riuniti in una scuola americana e il loro compito sarà quello di dare la caccia ad un serial killer tornato per commettere crimini lasciati in sospeso. Il team deciderà di tornare indietro nel tempo per salvare la situazione. Possiamo aspettarci quindi una rilettura in chiave horror della serie, anche se con evidente tono ironico.

Inoltre, una parte della puntata dovrebbe riguardare Constantine, infastidito dall'arrivo di Charlie in casa sua. A proposito, chissà se i fan sono riusciti a trovare Constantine al telefono. Il personaggio era stato protagonista, insieme al suo collega, di un divertente easter egg telefonico a tema Legends Of Tomorrow.