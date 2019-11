Il titolo di un episodio di Legends of Tomorrow omaggia uno show culinario

La quinta stagione di Legends of Tomorrow arriverà all'inizio del 2020, e molti dei titoli degli episodi rivelati finora fanno riferimento alla cultura pop o contengono giochi di parole. Nel caso della puntata 5x10 valgono entrambe le cose: si intitolerà infatti The Great British Fake-Off.

Il riferimento è al quasi omonimo show culinario The Great British Bake-Off, molto popolare in America, e anche se l'episodio non dovrebbe avere nulla a che fare con i prodotti da forno, con Legends of Tomorrow non si può mai sapere.

L'episodio è scritto da Jackie Canino, che fa anche da supervisore alla sceneggiatura della serie, e sarà diretto da David Geddes, regista tra l'altro dell'episodio 14 della scorsa stagione, Nip / Stuck (per citare un altro gioco di parole).

Al momento non si hanno molte informazioni sulla quinta stagione di Legends of Tomorrow. Sappiamo che Brandon Routh lascerà la serie, dopo aver completato le sue ultime riprese, così come Courtney Ford. Attualmente è in corso d'opera la seconda metà della serie, e probabilmente sapremo ben poco prima del prossimo gennaio, quando saranno trasmessi i primi episodi.

Quello che si sa è che l'episodio precedente a The Great British Fake-Off, ovvero il nono, si intitolerà Zari, Not Zari, è scritto da Morgan Faust e Tyron Carter e diretto da Kevin Mock. Un altro titolo inoltre rimanda a Batman V Superman.

Il primo episodio della nuova stagione, invece, farà parte del crossover Crisi sulle Terre Infinite.