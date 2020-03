L'ultimo episodio di Legends of Tomorrow ha preparato il terreno per l'addio di Ray e Nora

Come ci aveva anticipato la sinossi di Legends of Tomorrow 5x08, l'addio di Ray Palmer (Brandon Routh) e Nora Darhk (Courtney Ford) è dietro l'angolo e quanto accaduto durante Mr. Parker's Cul de Sac è servito a preparare il terreno per i saluti alla serie targata The CW.

Di seguito ci saranno riferimenti diretti agli eventi dell'episodio, dunque attenzione agli spoiler.



Dopo alcune scaramucce tra le Leggende e Damien (Neal McDonough), quest'ultimo mette in dubbio il potere di Nora. In seguito, Damien e le Leggende vengono trascinati nello show per bambini preferito di Ray, Mister Parker's Cul-De-Sac (riferimento poco velato a Mister Rogers' Neighborhood, una trasmissione americana andata in onda dal 1968 al 2001). Dopo una sequenza di peripezie tipiche della serie, Damien capisce di essersi sbagliato e dà a Nora e Ray la sua benedizione per il matrimonio, che viene celebrato insieme agli amici.



A un certo punto, Damien prende Ray da parte e insiste sull'importanza del fatto che Nora decida di scendere dalla Waverider e che i due provino a vivere insieme una vita normale, in modo che Nora possa concentrarsi nel rendere felici i bambini, a causa del suo ruolo di Fata madrina. Dunque, tutto è pronto per l'uscita di scena di Ray e Nora, che secondo Brandon Routh "poteva essere gestito meglio".



