Nell'ultimo episodio di Legends of Tomorrow sono state rivelate le origini di Charlie

In attesa del ritorno di Damien Darhk in Legends of Tomorrow, l'ultimo episodio trasmesso da The CW, Mortal Khanbat, ha offerto delle importanti rivelazioni su Charlie (Maisie Richardson-Sellers).

Nello specifico, è stata chiarita la vera identità del personaggio. Dopo essere stata tormentata da alcune voci nel corso dell'intero episodio, Charlie ha infatti deciso di aprirsi con i suoi compagni, spiegandogli ciò che la preoccupa e perché si sta rifugiando nell'abitazione di Constantine (Matt Ryan).



Ebbene, Charlie è una delle Moire, Cloto. Quest'ultima è la più giovane delle tre figure mitologiche e si occupava di tessere il filo del destino. La donna spiega anche di aver distrutto il Telaio del destino, convinta dal fatto che ogni essere umano debba essere responsabile della propria sorte. Il gesto ha provocato l'ira delle sorelle Lachesi e Atropo, ma fino a ora Charlie/Cloto è riuscita a sfuggirle poiché tutti i pezzi del Telaio sono stati dispersi in giro per il Multiverso. Però, ora che dopo Crisi Sulle Terre Infinite tutte le parti si trovano nello stesso universo, la ricerca delle due sorelle sarà più facile e su Charlie incombe una terribile minaccia, per quella che sarà una nuova sfida che le Leggende dovranno affrontare.



Per maggiori informazioni sullo show, segnaliamo che l'attrice Caity Lotz ha raccontato la sua esperienza da regista nell'episodio A Head of Her Time.