In quale episodio muore Joffrey? Ricordiamo un evento importante di Game of Thrones

La morte è sempre stato uno degli elementi elementi ricorrenti delle serie HBO a partire dalla prima stagione con la morte di Ned Stark. Per rendere omaggio al sadismo letterario e televisivo di Game of Thrones, ripercorriamo una delle morti più emblematiche e per certi versi più soddisfacenti dell'intera serie.

Nella quarta stagione di Game of Thrones osserviamo le nozze di Joffrey che hanno luogo nel primo giorno del nuovo secolo dall'Approdo di Aegon. La mattina prima del matrimonio, i Lannister decidono di incontrare i loro alleati per una colazione di famiglia: Tywin consegna a Joffrey il suo regalo di nozze, ossia una spada in acciaio di Valyria, che lui battezza “Lamento di Vedova”. Il regalo di nozze da parte di Tyrion e Sansa è invece un libro raro, “Vite dei Quattro Re”, che Joffrey fa a pezzi con la sua nuova spada, pretendendo dai due un regalo più bello.

Insomma, già da qui si capisce che le cose non possono che peggiorare. Re Joffrey, infatti, aveva un bel caratterino ed era solito prendersi gioco di suo zio Tyrion. La cerimonia di nozze tra Re Joffrey e Margery viene celebrata nel Grande Tempio di Baelor. Durante il banchetto di nozze nei giardini della Fortezza Rossa, Joffrey continua a ridicolizzare suo zio con una scena teatrale parodica sulla Guerra dei Cinque Re interpretata da cinque nani. Concluso lo spettacolo, Joffrey cerca di mettere ulteriormente in ridicolo Tyrion costringendolo a servirlo come coppiere.

Durante l'ultimo sorso di vino, però, Joffrey inizia a tossire e ogni colpo di tosse diviene più forte di quello di prima. Tra gli invitati scoppia il caos e negli ultimi istanti di vita, Joffrey indica Tyrion affinché possa controllare il calice da cui ha bevuto il nipote. A quel punto Joffrey muore e Cersei non perde un attimo per incolpare proprio Tyrion e Sansa, ma più avanti verrà svelato che la morte di Joffrey è stata architettata e messa in atto da Olenna Redwyne e Petyr Baelish.

Joffrey viene seppellito nel Grande Tempio di Baelor e questo evento viene definito Nozze Viola a causa del colore del vino e dei gioielli indossati da Joffrey. Durante il funerale di quest'ultimo, nessuno lo piange ad eccezione di sua madre perché tutti credono che quella fosse la fine che meritava.

