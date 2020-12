In quale episodio Rory e Dean fanno l'amore? Quella scena indimenticabile di Una mamma per

Il primo amore non si scorda mai e il primo amore di Rory Gilmore, protagonista di Una mamma per amica insieme a sua madre Lorelai, è stato Dean Forester (Jared Padalecki) conosciuto alla Stars Hollow High School.

Prima che Rory lasciasse quella scuola per la più prestigiosa Chilton, i due si sono frequentati per molto tempo fino a quando Dean le ha costruito una macchina dicendo di amarla e Rory per tutta risposta ha chiesto del tempo per riflettere.



La coppia è scoppiata salvo poi rimettersi insieme dopo poco tempo, quando Rory aveva chiarito i suoi sentimenti. A rovinare tutto arriva Jess, il nipote di Luke, con cui Rory stabilisce subito un forte legame arrivando anche a baciarlo tradendo così Dean. A causa sua Dean e Rory si lasciano definitivamente.



Dean in seguito inizia ad uscire con una ragazza di nome Lindsay Lister, che sposerà molto giovane, appena finito il liceo. Nonostante questo rimane molto vicino a Rory e anche quando sua moglie gli chiederà di allontanarla lui non ci riuscirà.



Nel ventiduesimo episodio della quarta stagione il Dragonfly Inn viene inaugurato e Rory torna a casa per prendere alcuni CD. Dean la raggiunge e i due finiscono per fare l’amore in camera della ragazza. Quella era la prima volta di Rory, e qualche istante dopo, Lorelai Gilmore (Lauren Graham) torna a casa per scoprire cosa è appena successo e prendersela con Dean, che è un uomo sposato.



Uno studio ha rivelato chi è il miglior fidanzato per Rory tra Dean, Jess e Logan, una battaglia che ha da sempre diviso i fan di Una mamma per amica.