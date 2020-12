In quale episodio Rory e Jess si baciano? Una delle scene più dolci di Una Mamma per Amica

In ogni serie televisiva ci sono una serie di episodi importanti per lo sviluppo della trama e alcuni di questi sono assolutamente imperdibili. Anche per Una mamma per amica è così, ma uno di questi eventi era talmente atteso dal pubblico da risultare uno dei più apprezzati di sempre: il primo bacio tra Rory e Jess.

Rory e Jess sono la coppia più amata, ma anche la può confusa di tutta la serie. I due ragazzi sono visibilmente innamorati, hanno tante passioni in comune ma hanno anche il grave e grosso difetto di non riuscire a comunicare tra di loro e questo li porterà a separarsi più volte nel corso della storia.

Questo problema di approccio era già evidente durante l'episodio 22 della seconda stagione dal titolo emblematico di Ritorno di Fiamma. La seconda stagione, infatti, è proprio quella in cui si osserva l'ingresso nella serie tv di Jess, destinato ad entrare attivamente nel cuore di Rory, ma anche quella del ritorno di Christopher, il padre naturale proprio di Rory.

L'ultimo episodio di questa stagione è fondamentale per il futuro della vita privata delle due Gilmore. Jess, che inizialmente aveva deciso di lasciare Stars Hollow, ritorna a sorpresa da New York e si presenta a Rory nel corso del matrimonio di Sookie (la miglior amica di Lorelai): la ragazza, indubbiamente innamorata, lo bacia d'impulso e scappa via per il rimorso di aver tradito l'attuale fidanzato Dean. Quello, però, sarà l'inizio della loro tormentata storia d'amore che non potrà più essere nascosta. Sapevate che proprio per questa ragione è stato condotto uno studio su chi potrebbe essere il fidanzato perfetto di Rory?

Nello stesso tempo, nel corso dell'episodio, osserviamo Christopher che inizialmente sembrava deciso a vivere con Lorelai e la figlia Rory, ma una telefonata interrompe l'idillio: la ex, Sherry, aspetta un bambino, così l'uomo sceglie di lasciare Lorelai.

Nel corso della storia di Una Mamma per Amica, inoltre, Rory aspetta un bimbo, ma chi è il padre? Scopriamolo insieme!