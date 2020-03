Nell'ultimo episodio di Star Trek: Picard c'è un indizio su una storia LGBT

La prima stagione di Star Trek: Picard si è conclusa offrendo una serie di spunti che potranno essere approfonditi in futuro e con un finale che ha provocato le reazioni dei fan. Tra i vari momenti salienti, l'ultimo episodio ha offerto anche un indizio sulla sessualità di uno dei personaggi e su una possibile relazione romantica.

Star Trek: Picard è stata caratterizzata anche dal ritorno di Seven of Nine (interpretata da Jeri Ryan). Sebbene in Voyager il personaggio provasse dei sentimenti per Chakotay, l'episodio Stardust City Rag aveva suggerito una sua possibile relazione con Bjayzl. Il finale di stagione sembra confermare che Seven è attratta dalle donne.

L'oggetto del suo interesse, a quanto pare, è Raffi Musiker, primo ufficiale della USS Verity durante la missione di salvataggio romulana. Tutto ciò che sapevamo finora di lei e della sua vita privata era che ha un figlio e che il suo rapporto con quel figlio e suo padre si è deteriorato a causa del suo lavoro con Picard e della successiva ossessione per le teorie del complotto.

Ma nella scena finale del finale, vediamo Seven e Raffi che parlano nella cambusa della nave. Si toccano le mani, le loro dita si intrecciano. Seven of Nine e Raffi non si conoscono da molto tempo, ma sembra che tra le due ci sia una reciproca simpatia. Questa possibile nuova relazione potrebbe essere ulteriormente esplorata nella seconda stagione di Star Trek: Picard.

"In qualche modo sarà diverso" ha detto recentemente lo showrunner Michael Chabon parlando del futuro della serie. "Andrà sicuramente in direzioni che non abbiamo visto nella prima stagione. Penso che siamo stati incoraggiati in molti modi dalla popolarità dello show. La prima stagione è stata per molti aspetti una sorta di apprendistato."

In ogni caso, nel futuro di Star Trek non ci sarà Data, come ha ammesso lo stesso Brent Spiner.