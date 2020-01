Il primo episodio di Star Trek: Picard ha preannunciato un ritorno?

Debutta oggi su CBS All Access l'attesa serie Star Trek: PIcard, in cui come sappiamo Patrick Stewart torna a vestire i panni del capitano Jean-Luc Picard, ex comandante della USS Enterprise. Una sequenza all'inizio del primo episodio lascia intendere che il suo potrebbe non essere l'unico ritorno importante nella nuova serie.

La premiere di Star Trek: Picard si apre infatti con Jean-Luc in pensione, nelle vigne di famiglia. Picard ha accettato di rilasciare la prima intervista da quando ha lasciato la Flotta Stellare a un giornalista che dice di essere interessato a parlare degli sforzi dell'ex capitano per portare sollievo alla popolazione romulana sfollata dopo la distruzione del pianeta Romulus.

All'inizio dell'intervista, il giornalista ripercorre alcuni aspetti della carriera di Picard. Mentre lo fa, scorrono sullo schermo alcune immagini familiari, risalenti all'epoca di The Next Generation. In una di queste appare, spalla a spalla con Jean-Luc, anche Worf.

Al momento, si tratta di una semplice foto, che lascia spazio però a una suggestione: e se nella nuova serie tornasse anche Worf?

Interpretato da Michael Dorn, Worf è il primo ufficiale Klingon della Flotta Stellare. Nei mesi scorsi, ha circolato la voce di un presunto "avvistamento" di Dorn sul set di Star Trek: Picard. Successivamente, è stato chiarito che l'attore era semplicemente in visita al set, e nessuno l'ha visto truccato e pronto a girare una scena. In casi del genere, però, è lecito sperare.

A quanto pare, tornerà in Star Trek Whoopi Goldberg, invitata direttamente da Patrick Stewart a partecipare alla seconda stagione di Star Trek: Picard. Ha invece debuttato nei giorni scorsi il nuovo podcast di Jonathan Del Arco, che nella serie interpreta il borg Hugh.