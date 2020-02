L'ultimo episodio di The Flash anticipa l'arrivo di Batwing nell'Arrowverse?

Ci sarà bisogno di un po' di tempo per cominciare ad orientarsi nella nuova geografia dell'Arrowverse, ora che il multiverso è stato praticamente stravolto dagli eventi della Crisi. Il primo episodio della sesta stagione di The Flash arriva in nostro aiuto, anticipando forse anche qualcosa di molto interessante per il futuro.

Nel corso della premiere di questa sesta stagione dello show, infatti, il buon Cisco si è esibito in un utilissimo recap di quelle che sono le località attualmente presenti nella Earth-Prime creatasi dopo l'attacco dell'Anti-Monitor e il sacrificio di Oliver Queen.

Sulla dettagliatissima mappa di Cisco ci sono proprio tutti, compresi Supergirl e Black Lightning, ma l'occhio di molti è caduto un dettaglio all'apparenza insignificante ma che potrebbe aprire a scenari molto interessanti: si tratta della presenza di Tinasha, città in cui sono ambientate le avventure di Batwing.

Per chi avesse bisogno di un ripasso, il primo Batwing risponde al nome di David Zavimbe, poliziotto con un passato da bambino soldato i cui genitori sono entrambi morti di AIDS; David ha intrapreso la carriera di supereroe spinto proprio da Batman, che ha visto in lui lo spirito e le motivazioni giuste per diventare seguire le orme del Cavaliere Oscuro.

Semplice easter egg o vera e propria anticipazione sul futuro dell'Arrowverse? Lo scopriremo solo vivendo. Lo showrunner Eric Wallace, intanto, ha parlato sul futuro di due protagonisti di The Flash; a proposito: la fine del crossover ha portato con sé una nuova sigla per The Flash.