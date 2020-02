Nell'ultimo episodio di The Flash c'è un riferimento a Birds of Prey

Nell'episodio di The Flash A Girl Named Sue, vale a dire il dodicesimo di questa sesta stagione dello show incentrato sull'eroe interpretato da Grant Gustin, vi è probabilmente un riferimento alle vicende di altri personaggi del roster DC che in pochi potrebbero aver notato.

Eppure si tratta di un riferimento a qualcosa di molto recente, anzi, qualcosa che di fatto staziona ancora nelle nostre sale: parliamo ovviamente di Birds of Prey, il film sulle avventure della Harley Quinn di Margot Robbie.

Nel film di Cathy Yan vediamo infatti Cassandra Cain ingoiare dei diamanti di Black Mask contenenti le coordinate bancarie del patrimonio di Bertinelli, evento che fa di fatto scattare la furiosa caccia alla donna nella quale saranno poi coinvolte Harley Quinn e le altre Birds of Prey.

Situazione simile a quella presentataci in questo A Girl Named Sue, nel quale vediamo Sue Dearbon analizzare dei diamanti all'interno dei quali sono contenute delle informazioni da decifrare (ne verrà fuori un collegamento con il gruppo terroristico Black Hole, tra le principali minacce di questa stagione di The Flash). Certo, in questo caso la ragazza si è badata bene dall'ingoiare le pietre preziose, ma insomma... Questi sono dettagli!

Una foto scattata sul set di The Flash, intanto, ha anticipato un attesissimo ritorno; per il futuro si parla invece di un possibile addio di Cisco alla squadra di The Flash.