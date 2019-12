Nell'ultimo episodio di The Mandalorian c'è un sottile riferimento a Breaking Bad

Il capitolo 8 di The Mandalorian sembra includere un easter-egg relativo a Breaking Bad grazie alla presenza di Giancarlo Esposito, interprete di Moff Gideon nella saga di Star Wars e di Gustavo Fring nella leggendaria serie tv di Vince Gilligan.

Come noto, Esposito uscì di scena da Breaking Bad nel finale della quarta stagione, nel quale il protagonista Walter White (Bryan Cranston) - un genio della chimica - orchestra la sua morte armando un esplosivo da innescare tramite la campanella dell'odiato rivale di Fring, Hector Salamanca (Mark Margolis). Rendendosi conto della sua imminente distruzione, Fring lancia un ultimo grido, e una scena molto simile avviene nel finale di stagione di The Mandalorian, intitolato "Redemption": qui il cacciatore di taglie protagonista (Pedro Pascal) viene preso di mira dal fuoco del caccia TIE pilotato da Gideon, che che il nostro riesce a neutralizzare con attaccando un esplosivo su una delle ali della nave. Il villain, intuendo di aver perso, pochi istanti prima dell'esplosione emette un disperato ultimo grido, esattamente come fece Fring di fronte alla sua morte.

Per fortuna di Esposito, però, questa volta il suo personaggio è sopravvissuto, e potrà tornare a dare la caccia al protagonista anche nella seconda stagione di The Mandalorian.

Cosa ne pensate? Avete notato anche voi questo parallelismo? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti scoprite cosa aspettarsi da Baby Yoda nella stagione 2 dello show.