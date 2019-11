Il primo episodio di The Mandalorian rivela come utilizzare il gabinetto nell'iper-spazio

Con 10 milioni di abbonati nel solo giorno di lancio, Diseny+ si è già rivelata un successo enorme in termini commerciali ma anche di contenuti originali, dato che l'attesissimo primo episodio di Star Wars: The Mandalorian sviluppata da Jon Favreau è stato accolto con estrema positività da pubblico e critica.

Nei suoi primi 38 minuti, The Mandalorian si dimostra un prodotto avvincente e dall'estetica davvero virtuosa, con scorci e inquadrature sontuose e da incorniciare e momenti di grande impatto scenico, ma tra le varie cose l'episodio diretto da Dave Filioni ha anche rivelato ad alcuni curiosi fan come facciano i protagonisti della Galassia Lontana Lontana ad andare in bagno nello spazio (o iper-spazio).



Per eventi che non staremo qui a svelarmi, il Mandaloriano interpreto da Pedro Pascal torna alla sua navicella spaziale e si porta dietro un prigioniero, una delle tante taglie da riscuotere. Qui proprio quest'ultimo chiede di "poter evacuare la vescica" ed è qui che viene nominata la versione dei bagni del franchising, che sono i "Vaac-tube". Alla vista un normalissimo gabinetto come quelli che conosciamo che ha però all'interno un sistema di aria compressa come scarico, proprio come quello dei treni o delle navi.



L'unica cosa è lo spazio ristretto che non permette privacy.



Avete già letto le nostre impressioni su Star Wars: The Mandalorian? Vi lasciamo anche ai consigli per iniziare The Mandalorian.