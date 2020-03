L'ultimo episodio di The Walking Dead ha rivelato un indizio su Ezekiel?

L'ultimo episodio di The Walking Dead, intitolato Morning Star e andato in onda negli USA domenica sera, ha fatto discutere per alcuni aspetti, come una scena piccante sulla falsariga di quella, ormai celebre, della midseason premiere. Qualcuno inoltre ha visto in una immagine un potenziale indizio sulla sorte di uno dei personaggi.

Naturalmente, se non avete ancora visto Morning Star invitiamo a interrompere qui la lettura per non incorrere in spoiler. Nello scorso episodio di The Walking Dead, infatti, abbiamo visto un ritorno di fiamma tra King Ezekiel (Khary Payton) e Carol (Melissa McBride), che ha anche scoperto il cancro tenuto finora nascosto dall'ex marito.

Dopo l'amplesso, in una immagine (che potete vedere in calce all'articolo) Ezekiel è sdraiato con gli occhi chiusi e le braccia larghe, e un lenzuolo intorno alle gambe, in una posa che ricorda quella di Gesù sulla croce. E qualcuno ha pensato che la scena potesse in qualche modo preludere a un imminente atto di sacrificio da parte di Ezekiel, che nell'episodio ha ammesso di provare frustrazione e senso di fallimento per la situazione del Regno, così come per la morte dell'amato cucciolo di tigre Shiva e dei fratelli Benjamin (Logan Miller) e Henry (Matt Lintz).

A quanto è filtrato da alcune anticipazioni sulla sinossi dei prossimi episodi di The Walking Dead, Ezekiel dovrebbe sopravvivere almeno fino all'episodio 10x14. Nonostante l'infausta diagnosi, però, secondo molti a questo punto il personaggio potrebbe uscire di scena per una causa diversa dalla malattia. "Vedremo" ha recentemente dichiarato la showrunner Angela Kang. "Breaking Bad era la storia di un tizio con il cancro, ed è continuata per molti anni, quindi potrebbe andare in molte direzioni" ha aggiunto, ovviamente senza sbilanciarsi.

In attesa di sviluppi, dai un'occhiata al promo ufficiale del prossimo episodio di The Walking Dead.