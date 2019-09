In un episodio di What If...? Black Panther guiderà i Guardiani della Galassia

La serie animata What If...? si conferma come uno dei progetti più curiosi e particolari del MCU che sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney +. La showrunner Ashley Bradley ha anticipato che in uno degli episodi sarà presente Black Panther nelle vesti di leader del gruppo dei guardiani della galassia.

Il nuovo progetto di Marvel e Disney è basato su alcuni snodi narrativi di cui abbiamo già avuto la possibilità di assistere durante i film proiettati al cinema durante questi anni, ma con la differenza che nella serie TV alcune decisioni prenderanno una strada completamente diversa.

A tal proposito la showrunner - durante un'intervista concessa a Discussing Film - ha voluto anticipare un evento che in futuro vedremo durante uno dei ventitré episodi di cui sarà composta la serie, ovvero T'Challa nel ruolo che apparteneva a Star-Lord.

"Vogliamo sapere cosa sarebbe successo se i mondi di Black Panther e Guardiani della Galassia si fossero incontrati. Tutti naturalmente ci chiederemmo 'Come ha fatto T'Challa a fiinire su altri pianeti? Di che storia si tratta?' Vedere gli avengers riuniti insieme dopo Endgame ci ha spinto a immaginare situazioni come quella di Ant-Man e Hulk che hanno collaborato insieme".

La serie sarà disponibile all'interno dell'imminente piattaforma streaming di Disney durante l'estate del 2021. Non ci saranno episodi dedicati a ciascun film del MCU in What If...?, mentre molto probabilmente vedremo Peggy Carter come Captain America.