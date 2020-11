In che epoca si svolge il Trono di Spade? La verità storica dietro la serie

Dopo la conclusione dell'ottava stagione di Game of Thrones, molti si sono detti insoddisfatti da ciò a cui abbiamo assistito, e le speranze sono tutte ora nelle mani di George R. R. Martin, incaricato di portare avanti le storie di alcuni dei protagonisti più amati con The Winds of Winter, e dare un finale alla saga migliore di quello della serie.

Oggi, invece, siamo qui per cercare di parlarvi di un argomento piuttosto difficile, ovvero: in che epoca è ambientato Game of Thrones? Cerchiamo di far chiarezza.

Se si tratta di parlare del mondo creato da George R. R. Martin la risposta è semplice, e basta essere esperti delle vicende "storiche" che hanno dato origine ai fatti ai quali abbiamo assistito nelle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Per chi non conoscesse a pieno la storia dietro all'universo delle Cronache, facciamo un rapido riassunto: secondo quella che viene ritenuta la cronologia ufficiale, la Cronologia del Mondo Conosciuto (ovvero, l'insieme di terre che fanno parte dell'universo narrativo delle cronache), le prime testimonianze storiche "scritte" sono datate a circa 6000 anni prima della "Conquista" di Aegon I Targaryen, che viene ritenuto nel mondo occidentale come l'evento chiave per datare gli eventi storici. Il continente occidentale esiste da ben prima, ma non vi sono certezze su come sia nata la civiltà umana.

Come detto, circa nel 6000 P.C. (Prima di Aegon), gli Andali invasero l'intero Westeros, conquistandolo tutto (a eccezione del Nord) e introdussero la scrittura all'interno del continente. Dall'anno 0, ovvero dalla Conquista, fino agli eventi narrati nelle vicende principali delle Cronache (e, conseguentemente, dello show televisivo) passano quasi 300 anni; se, infatti, la Ribellione di Robert, che dà inizio a una serie di eventi a catena che porteranno al "gioco del trono", avviene tra il 280 e il 281 C.A. (ovvero, dalla Conquista di Aegon), gli eventi della prima stagione dello show prendono vita nel 298 C.A., per finire con l'ottava stagione nel 305 C.A.

Ben diverso è il discorso, se dovessimo cercare di datare storicamente, nella "nostra" storia, la serie TV originale HBO. Partendo infatti dal presupposto che non si può dare una scansione temporale precisa, in quanto totalmente privi di elementi che leghino lo show televisivo alla storia del mondo che conosciamo, possiamo ipotizzare che comunque si possa trattare di una società medievale quella a cui assistiamo nel fantasy drama: prendendo come assodato il fatto che l'immaginario della serie abbia preso largamente da diversi periodi medievali, la teoria più plausibile è che si possa paragonare, a livello di progresso, di armi, di architettura, e addirittura di moda, al tardo medioevo europeo, indicativamente tra il 1400 e 1500. Ipotesi che può essere rafforzata, considerando il finale che ha visto coinvolto il personaggio di Arya Stark (Maisie Williams), intenta ad affrontare un viaggio a occidente per scoprire nuove terre, ricalcando le orme degli esploratori europei a cavallo tra XV e XVI secolo. Ovviamente queste sono solo piccole ispirazioni, e la realtà è che sarebbe difficile collocare gli eventi delle Cronache nel mondo nel quale viviamo.

E mentre vi lasciamo a un'utile guida per vedere in streaming gli episodi di GOT, la palla passa a voi: cosa ne pensate della plausibile ambientazione "storica" de Il Trono di Spade? Fatecelo sapere con un commento nello spazio dedicato!