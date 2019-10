Equal: HBOMax ordina la docuserie prodotta da Jim Parsons e Greg Berlanti

HBOMax ha voluto rendere omaggio alle storie che raccontano l'origine del movimento LGBTQ+ con la docuserie Equal, divisa in quattro parti e piena di retroscena avvicenti su veri leader ed eroi dimenticati nel periodo pre-Stonewall, che hanno cambiato il corso della storia americana attraverso il loro instancabile attivismo.

Battaglie di vita o di morte, a cui questi combattenti hanno dato voce a milioni di persone che desiderano l'uguaglianza e il desiderio di poter vivere liberamente sé stessi. La serie sarà prodotta da Jim Parsons e Greg Berlanti.

Ogni episodio durerà un'ora e sarà caratterizzato da molta suspence, attraverso filmati mai visti prima capaci di raccontare l'emozione di quei tempi.



Nel corso della serie gli spettatori incontreranno una vasta gamma di pionieri del movimento LGBTQ+, tra cui Harry Hay, attivista per i diritti gay e fondatore del moderno movimento gay; The Daughters of Bilitis, u'organizzazione lesbica per i diritti civili e politici. Christine Jorgensen, donna transgender che volò in Europa nel 1951 per sottoporsi ad un intervento di riassegnazione del sesso, e soprattutto Bayard Rustin, leader nei diritti degli afroamericani.

"A giugno abbiamo commemorato il 50° anniversario dei tumulti di Stonewall, che hanno guidato verso una nuova era l'orgoglio LGBTQ+. Esistono molte storie da raccontare ancora inedite" ha spiegato Jennifer O'Connell, vice presidente esecutivo della saggistica originale e della programmazione per bambini.

Qualche mese fa vi abbiamo raccontato come procede la vita di Jim Parsons senza Sheldon. Attivissimo è Greg Berlanti, che di recente ha parlato della prima puntata di Batwoman.