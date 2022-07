Eragon: Christopher Paolini conferma il suo coinvolgimento nello show di Disney+

L'autore della saga dei romanzi Christopher Paolini ha ufficialmente confermato l'annuncio del nuovo adattamento in cantiere. Questa mattina, Paolini ha utilizzato Twitter per confermare e commentare la rivelazione di inizio settimana, che secondo lui "non era pianificata".

Sul social, l'autore ha scritto: "Una serie televisiva di Eragon è in fase di sviluppo presso Disney+, e sono legato sia alla co-scrittura che alla produzione!". Paolini ha poi continuato sottolineando la sua eccitazione per il progetto e la sua ammirazione per la squadra. "Ci è voluto molto tempo. Non posso dirvi quante conversazioni, incontri e messaggi sono stati necessari per arrivare a questo punto. E siamo ancora solo all'inizio! Tuttavia, niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza tutti quelli che hanno letto i libri, supportato i tweetstorm e hanno partecipato al fandom nel corso degli anni".

L'autore fa riferimento all' hashtag #EragonRemake, che ha guadagnato popolarità andando in tendenza nel 2021, quando i fan hanno iniziato a chiedere a gran voce un nuovo adattamento dell'amata serie. Con questo adattamento di Eragon di Disney+, Paolini cercherà di "assicurarsi che questa versione della storia di Eragon sia all'altezza delle vostre più alte aspettative". La serie arriva dopo l'adattamento cinematografico del 2006 della 20th Century Fox, grande delusione per i fan.

Per salutarvi, vi lasciamo con i ringraziamenti di Paoli per i fan di Eragon.