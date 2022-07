Eragon, Disney+ annuncia la serie TV reboot ispirata alla saga di Christopher Paolini!

Il fantasy televisivo sta vivendo un periodo di rinnovata popolarità: show come La Ruota del Tempo o gli imminenti House of the Dragon e Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere puntano a ridare lustro al genere dopo la delusione generata dal finale di Game of Thrones. E se vi dicessimo che in questo trambusto ci sarà spazio anche per Eragon?

La saga di Christopher Paolini è oggetto di discussione da tempo immemore, con l'autore stesso che aveva chiesto a Disney di provvedere a un reboot che potesse rendere giustizia alla serie di libri partita nel 2002 con il primo romanzo del Ciclo dell'Eredità: una richiesta, quella di Paolini, che sembra aver colto nel segno.

Già, perché proprio in questi istanti Disney+ ha annunciato ciò che tutti i fan della saga speravano da anni, ovvero l'arrivo di una serie TV su Eragon! Il progetto sarà curato dallo stesso Christopher Paolini, che della serie sarà showrunner e co-sceneggiatore insieme ad un altro nome non ancora rivelato; al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli, ma è lecito supporre che la prima stagione dello show intenda coprire gli eventi del primo libro della saga.

Cosa ne dite? Avete fiducia in questo progetto o temete un nuovo flop come il film di Eragon del 2006? Diteci la vostra nei commenti! Una cosa, comunque, è certa: il fantasy riuscirà sempre a ritagliarsi il suo spazio sul piccolo schermo.