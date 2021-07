Eragon, la serie remake è possibile! L'autore conferma: 'Disney interessata'

L'appello lanciato da Christopher Paolini, autore della celebre saga fantasy del Ciclo dell'Eredità, ha dato i suoi primi frutti: Disney ha iniziato a prendere in considerazione la possibilità di realizzare un remake di Eragon sotto forma di serie TV.

A dare la notizia è lo stesso scrittore tramite Instagram, dove ha condiviso uno speciale messaggio di ringraziamento nei confronti dei fan che hanno contribuito a portare l'hashtag #EragonRemake in tendenza. Tuttavia, l'autore ha sottolineato che si tratta di un interesse assolutamente preliminare, dato che la compagnia sta agendo con molta cautela sul fronte delle grosse produzioni televisive a causa della pandemia.

"Saluti, popolo di Alagaësia! Ancora una volta, voglio ringraziarvi per l'incredibile supporto ed entusiasmo che avete dimostrato durante la tweetstorm #EragonRemake", ha scritto Paolini. "Senza dubbio ha attirato l'attenzione di Disney. Purtroppo, ho saputo tramite canali ufficiali che - al momento - Disney non ha intenzione di realizzare altre serie costose come Eragon finché il loro business non tornerà ai livelli pre-pandemia. Ciò nonostante, la tweetstorm è davvero riuscita a farli sedere e prendere nota. E se ad un certo punto l'hashtag tornerà in trending ancora una volta, sono sicurò che non farebbe male. Ancora una volta, vi ringrazio di cuore, e ricordate sempre: Atra esterní ono thelduin."

I fan e l'autore sperano che la Casa di Topolino dia una seconda chance a Eragon sull'onda di quanto accaduto con Percy Jackson, che dopo il flop della saga cinematografica darà vita ad una serie TV realizzata da Rick Riordan proprio per Disney+. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una serie di Eragon? Fatecelo sapere nei commenti.