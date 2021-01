L'Eredità, l'incredibile gaffe della concorrente sulla Torre Eiffel: 'è a Pisa'

Negli ultimi anni i quiz televisivi ci hanno abituato a concorrenti che, anche se preparati, si sono lasciati andare a gaffe che sono rapidamente diventate virali. Il trend è continuato anche nella serata di ieri a L'Eredità, quando una concorrente laureata in lettere ha clamorosamente sbagliato la risposta ad una domanda facile.

Elisabetta, laureata in Lettere, infatti, alla domanda in cui le chiedeva "la città della Torre Eiffel", al posto di rispondere "Parigi" ha risposto "Pisa", probabilmente tratta in inganno dall'emozione e dalla P iniziale messa sulla grafica.

La gaffe ha lasciato senza parole Flavio Insinna, il conduttore del quiz preserale di Rai1 che è rimasto di stucco quando la concorrente ha dato la risposta sbagliata. Insinna, sorridendo, ha invitato Elisabetta a riflettere prima di rispondere istintivamente ma ormai era troppo tardi ed il filmato è stato ripreso da pagine Facebook ed Instagram come "Trash Italiano", famose per la pubblicazione di filmati di questo tipo.

Il filmato ha rapidamente fatto il giro del mondo ed è stato riempito da commenti sarcastici degli utenti: "Forse ho visto di tutto nella mia vita, ma questo non lo posso" scrive Emanuele nei commenti. Altri se la prendono con Insinna, che "le ha messo fretta, non avrà visto Eiffel che era a fondo frase e comincia per P. Comunque si è corretta subito ridendo. Per me è assolta.".

Durante gli anni però alcuni concorrenti hanno anche corretto gli autori, come nel caso di Chi Vuol Essere Milionario.