Eric, Benedict Cumberbatch in trattative come protagonista della miniserie Netflix!

Benedict Cumberbatch sembra non avere intenzione di fermarsi. L'attore inglese, secondo alcuni rumor, sarebbe in trattative finali per vestire i panni del protagonista nella nuova miniserie Netflix Eric, sulla storia di un burattinaio nella New York degli anni Ottanta.

La storia, secondo quanto trapelato, ripercorrerebbe la caduta e la risalita di Vincent, un celebre burattinaio mente alle spalle dello show più apprezzato d'America. La scomparsa del figlio, lo porterà a crollare e a rifugiarsi nell'alcool e nella droga. In un tentativo di riabilitarsi darà il via ad un viaggio alla ricerca del figlio scomparso, accompagnato dall'unica cosa che gli è rimasta: il burattino Eric. Al momento non sembra che ci sia concorrenza per Cumberbatch nel ruolo che sancirebbe il suo ritorno alla tv.

Mentre Moffat implora Cumberbatch e Freeman di ritornare per Sherlock 5, l'attore inglese sembra essere più impegnato che mai dopo un 2022 che l'ha visto ai vertici dello star system hollywoodiano sia per quanto riguarda il cinema d'autore sia i blockbuster. La sua collaborazione con Jane Campion ne Il Potere del Cane gli ha fatto ottenere il plauso della critica globale mentre, nel frattempo, ha continuato a riempire le sale con Doctor Strange In the Multiverse of Madness dove è ritornato nei panni del celebre stregone di casa Marvel.

L'ultima serie tv che ha visto Benedict Cumberbatch vestire i panni di protagonista è stata Patrick Melrose del 2018 nel quale interpreta un tossicodipendente che combatte i demoni del proprio passato. Se vi va di scoprire qualcosa in più sulla serie vi consigliamo la nostra recensione di Patrick Melrose. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!