Eric Clapton: 'non farò concerti dov'è richiesto il pass vaccinale'

Nella giornata di ieri sono state annunciate le novità per il Green Pass in Italia che nel nostro paese sarà richiesto anche per accedere ai concerti. Nel frattempo però Eric Clapton non si è detto d'accordo con le scelte di alcuni stati.

Il leggendario chitarrista blues, infatti, ha voluto fare un annuncio per tutti i fan. "Voglio dire a tutti che non suonerò mai su alcun palco alla presenza di una platea discriminata. Se non sarà possibile a tutti poter assistere al concerto, mi riservo la possibilità di poter cancellare lo show" ha affermato Clapton che nei prossimi mesi darà il via al suo tour che toccherà anche il nostro paese con tappe a Milano e Bologna.

Completamente opposta invece la posizione di Bruce Springsteen. Il cantautore americano, infatti, ha annunciato che per le sue prossime performance a Brodway sarà richiesto il certificato di vaccinazione e bisogna completare il ciclo vaccinale.

In Italia a partire dal prossimo 6 Agosto per accedere agli eventi al chiuso ma anche per concerti, eventi e competizioni sportive. Da parte degli organizzatori degli eventi italiani però ancora non sono arrivate indicazioni: la scelta del Governo di far entrare il decreto in vigore il 6 Agosto va proprio nella direzione di consentire a questi di mettersi in regola.