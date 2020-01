Eric Kripke offre un ruolo a Jeffrey Dean Morgan in The Boys 3. L'attore risponde

Quello che è cominciato come un semplice scambio di battute via Twitter si è velocemente trasformato nell'offerta di un ruolo a Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead, Supernatural) nella terza stagione della seguitissima The Boys di Amazon Prime Video, di cui è attesa per l'estate 2020 la seconda stagione.

Tutto è iniziato quando una fan della serie creata da Seth Rogen, Evan Goldberg e Kripke ha chiesto via Twitter all'interprete se avesse sentito il creatore di Supernatural per qualche ruolo in The Boys, al quale Morgan ha risposto semplicemente "che non vedeva l'ora di ammirare la seconda stagione e che avrebbe adorato recitare al fianco della gang in qualsiasi momento".



Dopo questa rivelazione a cuore aperto è intervenuto allora Kripke, che ha spiegato di avere in mente il ruolo perfetto per l'attore, specie perché si è detto disponibile ad entrare nella serie: "Facciamo un accordo, Jeffrey. Io scrivo una parte per te nella terza stagione. Tu mi dai la disponibilità. Vieni e la giri". La risposta di Morgan non si è fatta poi attendere molto, con l'interprete che ha scritto: "Accetto in un batter d'occhio".



Al momento Kripke è occupato con i lavori di post-produzione di The Boys 2, ma vedremo se questo accordo nato via Twitter maturerà nel corso della stesura della sceneggiatura di un'inevitabile terza stagione. Sarebbe una new entry davvero elettrizzante, non trovate?